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منافسة شرسة بين زيزو والشحات.. الموعد والقنوات الناقلة لحفل جوائز كاف

11:33 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024

زيزو والشحات

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كتب- محمد خيري:

تقام اليوم الإثنين 16 من شهر ديسمبر 2024 مراسم حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا.

وتشهد الجوائز منافسة شرسة بين ناديي الأهلي والزمالك، على مستوى الأندية واللاعبين أيضا.

وينطلق حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر، ويقام في مدينة مراكش المغربية.

منافسة شرسة بين زيزو والشحات

وينافس أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك على جائزة أفضل لاعب داخل القارةـ مع حسين الشحات لاعب الأهلي ورونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز الجنوب إفريقي.

بينما يتنافس فريقي الأهلي والزمالك على جائزة أفضل نادي، ومعهم فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

القنوات الناقلة لحفل جوائز كاف

وسوف تذاع مراسم حفل كاف عبر قنوات بي إن سبورتس ومنصة "كاف" عبر يوتيوب وقناة أون تايم سبورتس والرياضية المغربية.

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الزمالك زيزو الأهلي حسين الشحات أخبار الزمالك
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