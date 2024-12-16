موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في دوري المرتبط لكرة السلة والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك في إياب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال، والتي من المقرر أن تُقام في برج العرب بالإسكندرية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز متربط المارد الأحمر بنتيجة 73-47، بينما انتصر الفريق الأول أيضًا في مباراة مليئة بالإثارة.

وانتهى الربع الأول بتقدم الزمالك 22-18، ثم واصل تقدمه في الربع الثاني والثالث 37-34 و 51-50، ليعود النادي الأهلي في الربع الرابع والأخير وينتصر 74-73.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين مرتبط والفريق الأول للأهلي والزمالك اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر، حيث تُنقل المباراتين عبر قناة قناة أون تايم سبورت 2.

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