كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية موجة غضب كبيرة، لدى كل جماهير النادي الأهلي بعد هزيمة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس الإنتركونتيننتال.

وكان الأهلي، تلقى الهزيمة بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح أمام فريق باتشوكا، في اللقاء، الذي جمع بينهما على ستاد "974" بقطر، في مباراة كأس التحدي، ضمن ببطولة الإنتركونتيننتال.

وأشعلت هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي غضب الجماهير الحمراء، خاصة وأنها تعد البطولة الثانية التي يفقدها الفريق في أقل من ثلاثة أشهر، بعد هزيمة السوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر 2024.

وخاض الأهلي أربع بطولات منذ بداية الموسم الحالي، تمكن من حصد لقبين وهما بطولتي كأس السوبر الأفريقي، كأس القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ، فيما فقد الفريق بطولتي كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك وكأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي.

وكبدت هذه الهزائم وفقدانه للبطولتين خزينة المارد الأحمر، الكثير من الخسائر المادية، والتي وصلت إلى 3 مليون و250 ألف دولار، نظراً لفقدان لقبي السوبر الأفريقي وكأس التحدي.

وفقد الأهلي الحصول على مبلغ مالي يصل مليون ونصف دولار بعد فقدان بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الماضي، واكتفى بالحصول على 250 ألف دولار فقط مكافأة الوصيف، ليكون صافي الخسائر المادية التي تكبدها الفريق من هذه الهزيمة مليون و250 ألف دولار.

كما أن هزيمة المارد الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي، أفقدته فرصة الحصول على 4 مليون دولار مكافأة الصعود إلى نهائي الإنتركونتيننتال ويكتفي بالحصول على 2 مليون دولار فقط، مكافأة المركز الثاني بكأس التحدي.

وبهزيمة المارد الأحمر أمام باتشوكا فقد فرصة الحصول على 2 مليون دولار إضافيين، لتصل الخسائر المالية إلى 3 مليون و250 ألف دولار، بسبب فقدان بطولتي السوبر الأفريقي وكأس التحدي.

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 22 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.