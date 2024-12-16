"تتويج في سويسرا".. قصة صورة تجمع بين مارسيل كولر وكريستيان جروس

"اعتذار ووعد".. أول تعليق من مروان عطية بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا

كتب - يوسف محمد:

اقترب السويسري كريستيان جروس، من تولي القيادة الفنية للزمالك، خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق.

ورحل جوميز عن قيادة نادي الزمالك خلال الأيام الماضية، قبل أن يعلن توليه القيادة الفنية لنادي الفتح السعودي.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن تولي جروس القيادة الفنية للفريق خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد ظهوره في مدرجات برج العرب لمتابعة مباراة الزمالك أمام فريق المصري البورسعيدي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبتولي السويسري كريستيان جروس القيادة الفنية لنادي الزمالك، سيكون عشاق القطبين على موعد مع مواجهة بين التلميذ والاستاذ، حيث سبق لجروس تدريب مواطنه والمدير الفني الحالي للنادي الأهلي مارسيل كولر، في جراسهوبرز السويسري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية صورة تجمع بين الثنائي مارسيل كولر ومواطنه كريستيان جروس.

وبالعودة إلى تفاصيل هذه الصورة، فإننا نجد أن تاريخها يعود إلى عام 1996، خلال احتفال الثنائي بتتويج فريق جراسهوبرز بلقب الدوري السويسري، كان جروس المدير الفني ومارسيل كولر لاعباً في الفريق تحت قيادته.

وعمل كولر عقب اعتزاله كرة القدم، كمدرب مساعد لجروس في فريق جراسهوبرز السويسري.

وحرص مارسيل كولر، على توجيه رسالة خاصة إلى كريستيان جروس في أغسطس الماضي، احتفالاً بعيد ميلاد جروس ال 70، لصحيفة "bluewin" السويسرية، حيث قال: ""مع كريستيان، كان هناك شيء واحد فقط، الفوز، كان يفعل دائمًا كل شيء من أجل ذلك وكان يقود الطريق بنفسه دائمًا".

وخلال فترة تواجد كولر كلاعب في جراسهوبرز تحت قيادة المدير الفني جروس، شارك في 129 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفاً.

ويذكر أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس، سبق له تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يوليو 2019، نجح في حصد لقبين رفقة الفارس الأبيض وهما كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصري السعودي.

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