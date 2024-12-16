طاقم تحكيم برفض إقامة مباراة للناشئين بدون جهاز الصدمات - صور

"اعتذار ووعد".. أول تعليق من مروان عطية بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا

كتب - إسلام عمار:

رفض طاقم تحكيم مباراة مياه البحيرة ودسوق على ملعب الأول بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، للناشئين مواليد 2007 ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري قطاع بحري واسكندرية إقامة المباراة إلا بتواجد جهاز صدمات في سيارة الإسعاف المتواجدة بتأمين الخدمة الطبية في المباراة.

وكان طاقم التحكيم المكون من محمود حنيطة، حكمًا للساحة، ومساعديه نهلة علي، ومحمد فراج، حكمي الراية من منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تفقدوا سيارة الإسعاف المتواجدة في ملعب شركة مياه البحيرة لتأمين المباراة طبيًا للتأكد من توافر المعدات والأجهزة الطبية التس تستخدم في الإسعاف السريع في الملعب.

وأثناء مناقشة حكم المباراة محمود حنيطة المسعف بشأن الوقوف على مدى توافر الأدوات الطبية المتوفرة في سيارة الإسعاف تبين عدم وجود جهاز صدمات، ووفق ذلك منح الحكم مهلة 30 دقيقة للمسعف بشأن تحركه السريع لتوفيره جهاز الصدمات رغبة منه بعدم إقامة المباراة إلا بتوافر جهاز الصدمات، وخلال تلك المدة جرى توفيره لصبح ذلك الجهاز متوفرًا ضمن معدات سيارة الإسعاف.

ونجح فريق نادي دسوق مواليد 2007 في التغلب على نظيره بنفس المرحلة السنية فريق نادي مياه البحيرة بضربات الترجيح 4 / 1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1 وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري قطاعات بحري واسكندرية.