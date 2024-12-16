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"اعتذار ووعد".. أول تعليق من مروان عطية بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

02:45 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    مروان عطية
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    مروان عطية
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    مروان عطية
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    مروان عطية من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    مروان عطية من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
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    مروان عطية وتريزيجيه
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    مروان عطية
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    مروان عطية من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    مروان عطية
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    مروان عطية
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    مروان عطية مع إمام عاشور
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    مروان عطية ويوسف أيمن من مران الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

حرص مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاعتذار إلى جماهير الفريق بعد الهزيمة من باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي ببطولة الانتركونتيننتال.

وكتب عطية عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "بسم الله الرحمن الرحيم، حزين جداً لأننا بنكتب الكلام ده في وقت كنا بنتمناه مختلف تماماً، كنا بنحلم نفرحكم ونسطر تاريخ جديد للنادي الأهلي العظيم بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال، لكن قدر الله وماشاء فعل".

وأضاف: "قدمنا كل حاجة عندنا في الملعب، لعبنا برجولة وإصرار لأخر ثانية، لكن ضربات الجزاء جزء من اللعبة، دي اللحظة اللي مشينا فيها جنباً إلى جنب مع الحظ، لكنه مكانش معانا، الخسارة موجهة، لكن أكتر وجع فيها أننا مخيبناش بس حلمنا كلاعبين، لكن كمان خيبنا آمالكم انتم، جمهور الأهلي العظيم اللي دايماً واقف ورانا في كل خطوة".

وتابع: "بعتذر من كل قلبي، وأوكد لكم أننا مش هنسكت على ده، دي محطة صعبة لكنها هتكون دافع لينا نرجع أقوى، نشتغل أكتر ونقاتل على كل بطولة للنادي".

وأكمل: "محتاجنكم دلوقت أكتر من أي وقت فات، أنتم قوتنا وسندنا، أنتم اللي بتدونا الروح نقاتل تاني، نحلم تاني ونحقق تاني، شكراً ليكم على الدعم المستمر وإن شاء الله الجاي يكون أفضل ويليق بإسم الأهلي اللي صنعه جمهور عظيم زيكم".

واختتم مروان عطية: "الأهلي من أجل الجماهير".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة، يوم السبت الماضي من فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

مروان عطية النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الأهلي وباتشوكا اعتذار مروان عطية
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