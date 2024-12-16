الشناوي يكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الأهلي عقب مباراة باتشوكا

كتب - يوسف محمد:

كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، تفاصيل ما حدث بينه وبين عدد من جماهير النادي الأهلي، خلال مباراة باتشوكا المكسيكي يوم الجمعة الماضي، في بطولة الإنتركونتيننتال.

وكان الأهلي، تلقى الهزيمة بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، في مباراة كأس الإنتركونتيننتال ببطولة كأس التحدي.

وقال الشناوي في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "لا يوجد خلاف أو خناقة بيني وبين جماهير النادي الأهلي، فالجماهير صاحبة فضل عليا وعلى كل اللاعبين، اعتذر عن الهزيمة أمام باتشوكا ومن حق الجماهير أنهم يزعلوا بعد الهزيمة".

وأضاف: "الفيديو الذي انتشر لي أمس عقب مباراة باتشوكا مع الجماهير غير كامل، وقولي انا ماشي، بعد تطاول أحد الجماهير علي، همشي مش من النادي ولكن أمشي كنت أقصد الذهاب إلى غرف الملابس فقط".

واختتم الشناوي تصريحاته: "أنا من أكثر الناس احتراما لجماهير الأهلي وعمري ما أهدد الجماهير وأقول همشي".

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