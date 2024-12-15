"احترم جماهير الأهلي وتم التطاول علي".. أبرز تصريحات الشناوي بخصوص مباراة الأهلي وباتشوكا

كتب - يوسف محمد:

كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، كواليس ما دار بينه وبين عدد من جماهير النادي الأهلي، عقب الهزيمة من باتشوكا المكسيكي أمس السبت، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

وقال الشناوي في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر 2": " كل ما تردد عن وجود خناقة مع جماهير الأهلي غير حقيقي والجماهير هي صاحبة الفضل عليا وعلي كل اللاعبين".

وأضاف: "اعتذر عن الخسارة أمام باتشوكا وكان لدينا حلم كبير للوصول للمباراة النهائية ومش مصدقين وحاولت تهدئة الجماهير أمس عقب المباراة وحقهم أنهم يكونوا زعلانين من نتيجة المباراة".

وتابع: "الفيديو الذي انتشر لي أمس عقب مباراة باتشوكا مع الجماهير غير كامل، طالبت اللاعبين بعدم الرد على الجماهير، بالفعل أخذت اللاعبين لغرف الملابس وطبيب الفريق، قال لي أمشي وهو ما حدث"

وأكمل: "أنا قولت انا ماشي، بعد تطاول أحد الجماهير همشي مش من النادي ولكن أمشي معناها الذهاب إلى غرف الملابس فقط، كنت كل اللي بقوله للجماهير حقكم عليا وعلي راسي ولكن قلت كلمة همشي، لأحد الجماهير الذي تطاول علي بلفظ خارج والذي أقصده فقط هو الدخول لغرف الملابس".

وواصل: "أنا من أكثر الناس احتراما لجماهير الأهلي وعمري ما أهدد الجماهير وأقول همشي، عندما حصلت على أفضل لاعب في أفريقيا قمت بتأجيل احتفالي ثلاث أشهر بسبب خسارتنا وقتها لبطولة، احترامًا وتقديرا لهم".

وأردف: "المرحلة المقبلة مهمة للأهلي ونحتاج الجماهير اللقاء القادم أمام شباب بلوزداد لأن هدفنا هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا من أجل التواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2029، حتى الآن أنا أشعر بصدمة كبيرة بسبب الخسارة من باتشوكا ولكن ركلات الترجيح ملهاش كبير".

وأكمل الشناوي تصريحاته: "أحيي لاعبي الأهلي علي ما قدموه خلال المباراة، وأشكر الجماهير وأقول لهم أننا هدفنا المرحلة المقبلة نفرحكم واعتذر للجميع، احنا في الأهلي في نظام والمدير الفني هو من وضع ترتيب مسددي ركلات الترجيح أمام باتشوكا".

وبالحديث عن تجديد تعاقده: "عمري ما همشي من النادي غير عن طريق إدارة النادي.. وأنا موجود لآخر يوم في عمري، هدفنا أننا نصل لأبعد مدى في بطولة كأس العالم للأندية 2025 ونركز في الوقت الحالي هاى دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري".

واختتم الشناوي تصريحاته: "يوجد نظام في النادي الأهلي يمشي على الكبير والصغير، سواء الشناوي أو إمام عاشور".

وكان الأهلي، تلقى الهزيمة بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح أمس، في مباراة كأس الإنتركونتيننتال، التي جمعت بينهما على ستاد "974"، أمس في قطر.

أقرأ أيضاً:

بطولات جروس مع الزمالك في ولايته الأولى (أرقام وإحصائيات)