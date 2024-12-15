تأجيل انضمام مدرب الحراس الجديد بجهاز جروس

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كشف مصدر بنادي الزمالك أن توماس جروتر، مدرب حراس المرمى الجديد، سيتأجل انضمامه للجهاز الفني إلى وقت آخر.

وقال مصدر لمصراوي، إن توماس جروتر مدرب حراس المرمى سينضم إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك الجديد.

وأضاف، عماد المندوه سيستمر في منصبه مدربًا لحراس المرمى بشكل مؤقت، لحين انضمام جروتر للجهاز في يناير.

ومن المفترض أن يعلن الزمالك عودة كريستيان جروس لتولي تدريب الفريق في ولاية ثانية خلال الساعات المقبلة.

وكان الزمالك قد فاز على المصري البورسعيدي (1-0)، في مباراة ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفض الشراكة لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة.