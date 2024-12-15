"طلب الخطيب وقرار الوكرة".. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل التعاقد مع حمدي فتحي

"شعرت بعدم الأمان".. أحمد مجدي يتحدث عن رحيله من الزمالك

الأهلي يعلن أول تدعيمات الفريق بعد الهزيمة من باتشوكا

أول تعليق من حمدي فتحي بعد عودته للنادي الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري، على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية 2025.

وكان الأهلي أعلن منذ قليل التعاقد مع حمدي فتحي، على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمود الخطيب رئيس الأهلي، طلب من رئيس الوكرة القطري، إمكانية بدء إعارة حمدي فتحي إلى الأهلي من يناير المقبل، لكنه فضل انتظار الرأي الفني قبل حسم الأمر بشكل نهائي".

وأضاف: "في حال عدم انضمام حمدي فتحي إلى الفريق في يناير، سيتم الانتظار حتى معرفة قواعد ولوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025، مدى إمكانية ضم اللاعب لمدة شهر خلال وقت البطولة فقط أم لا".

وتابع: "من الممكن أن تصل مدة استعارة الأهلي لحمدي فتحي إل موسم كامل، خاصة وأنه لم يتم الاتفاق على التفاصيل مثل مدة التعاقد وموعد بدء الإعارة، بالإضافة إلى الأمور المادية".

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

أقرأ أيضاً:

بطولات جروس مع الزمالك في ولايته الأولى (أرقام وإحصائيات)