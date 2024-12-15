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أول تعليق من حمدي فتحي بعد عودته للنادي الأهلي

10:21 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    حمدي فتحي وكهربا والسولية والشحات وسامي قمصان من مقر إقامة الأهلي في الدوحة
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    حمدي فتحي يزور مقر إقامة الأهلي في الدوحة
  • عرض 13 صورة
    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي من وصول بعثة منتخب مصر
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    حمدي فتحي (1)
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    حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق
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    حمدي فتحي
  • عرض 13 صورة
    حمدي فتحي بكأس أفريقيا 2023
  • عرض 13 صورة
    حمدي فتحي يرفع كأس قطر
  • عرض 13 صورة
    حمدي فتحي يرفع كأس قطر
  • عرض 13 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 13 صورة
    حمدي فتحي
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كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع لاعب خط الوسط، حمدي فتحي، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهات كأس العالم للأندية 2025.

ونشر حمدي فتحي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" صورة بقميص الأهلي، وكتب: "راجعين يا أهلي من تاني".

وسبق لحمدي فتحي أن كان لاعبا للمارد الأحمر في الفترة من 2018 حتى 2023، قبل أن يرحل إلى نادي الورطة القطري في موسم 2024 في صفقة بلغت قيمتها 3 مليون يورو.

يُذكر أن منافسات كأس العالم للأندية تبدأ في شهر يونيو 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من، إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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