أول تعليق من علي ماهر المدير الفني للمصري بعد هزيمة فريقه أمام الزمالك

كتب - يوسف محمد:

علق علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمصري البورسعيدي، على هزيمة فريقه أمام الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ماهر في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الزمالك فريق كبير مهما اختلفت الأسماء ولا يوجد أي اختلاف في الطريقة بين قيادة جوميز للفريق وقيادة أحمد مجدي في مباراة اليوم، الفريق كان تركيزه كبير للغاية في لقاء اليوم".

وأضاف: "تركيز اللاعبين في هدف زيزو، لم يكن كبيرًا وهو السبب وراء خسارة الفريق ولكن هذا أمر وارد في كرة القدم".

واختتم ماهر تصريحاته: " لم أقم بأي تغييرات فنية في طريقة اللعب لإيقاف عبد الله السعيد، طريقة التركيز على لاعب واحد في الملعب قديمة وانتهت منذ فترة وقت كبير".

وكان المصري البورسعيدي، تلقى الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل من نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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