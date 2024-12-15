"شعرت بعدم الأمان".. أحمد مجدي يتحدث عن رحيله من الزمالك

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عودة للدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب نادي الزمالك المؤقت، أحمد مجدي، عن سبب اتخاذ قرار رحيله من الزمالك منضما إلى الجهاز المساعد لجوزيه جوميز في الفتح السعودي.

وقال أحمد مجدي في المؤتمر الصحفي: "الحمدلله على الفوز الذي منح الزمالك تصدر المجموعة وحضرنا للمباراة جيدا وكنا نعرف خطورة فريق المصري وحاولنا الاستحواذ على الكرة أهدرنا العديد من الفرص".

وأضاف: "مهما فعلت لن يكون هناك أداء وفوز لولا اللاعبين وكنا نستحق ذلك، وكنت نتأكد من فوزنا رغم الهدف المتأخر".

وأوضح: "لاعبو الزمالك يحبوا جوميز وعلاقتهم به كانت قوية، ورحيله أثر بالفعل لكن اللاعبين هم الذين يستمروا حتى لو المدرب رحل فالمسؤولية تكون علىهم لذلك كان هناك تركيز شديد من أجل تحقيق الفوز".

وواصل: "أنا لا أحب الحديث كثيرا بشكل عام في حياتي، لكنني أحب نادي الزمالك وفخور بالعمل داخل الزمالك وشاهدت خلالها كمية إقالات كثيرة لي".

وأردف: "أشعر أنني لست في أمان وعلى شفاة حفرة، والرجل تمسك بي في أكثر من مناسبة، كلمة خائن أو بعت النادي ليست صحيحة".

وأكد: "قدمت استقالتي مرتين من الجهاز الفني للزمالك بسبب الصعوبات التي تعرضت لها داخل النادي، ورغم ذلك تحملت".

وأشار: "أنا أعمل بدون عقد في النادي منذ سنة و8 أشهر، وقرار الرحيل ليس ماديا، لكن ثقة جوميز في قدراتي وشعوري بأن النادي لا يتمسك بي كان سبب قراري النهائي".

واختتم مجدي: "من الأفضل بعد تغيير المدير الفني، تغيير الوجوه كاملة التي كانت تعمل معه فهو أمر لمصلحة الفريق، ولم أبخل على النادي سواء مدرب أو كلاعب وكل لحظة بالنسبة لي داخل الزمالك كانت الأفضل بالنسبة لي".

يُذكر أن الزمالك فاز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية بقيادة أحمد مجدي، لتنتهي مهمته في القلعة البيضاء.

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