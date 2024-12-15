عودة للدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

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كتب - محمد القرش:

فاز نادي الزمالك على نظيره المصري بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبعد مباراتين متتاليتين في بطولة الكونفدرالية، يعود الزمالك لمنافسات الدوري المصري الممتاز عندما يواجه سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفارس الأبيض وسيراميكا يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المحلي الممتاز.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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