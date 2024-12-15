لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك

1 0
18:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 2
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
21:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ديبورتيفو ليجانيس

جميع المباريات

إعلان

عودة للدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

08:17 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري (1)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (3)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (1)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (3)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك (3)
  • عرض 15 صورة
    فريق الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

فاز نادي الزمالك على نظيره المصري بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبعد مباراتين متتاليتين في بطولة الكونفدرالية، يعود الزمالك لمنافسات الدوري المصري الممتاز عندما يواجه سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفارس الأبيض وسيراميكا يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المحلي الممتاز.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

اقرأ أيضًا:

اقرأ أيضًا:

عودة للدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

شاهد هدف أحمد سيد زيزو في مرمى المصري البورسعيدي

موعد مباراة الزمالك القادمة الزمالك والمصري كأس الاتحاد الأفريقي مباراه الزمالك والمصري مباراة الزمالك والمصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"غياب النجوم".. عصام الحضري يتلقى واجب العزاء في والدته

إعلان

إعلان