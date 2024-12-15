أول 10 صور من ظهور عصام الحضري في عزاء والدته

كتب - يوسف محمد:

توافد الكثير من أهالي قرية كفر البطيخ، على عزاء والدة حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، الذي وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

وكان عصام الحضرى أعلن صباح اليوم الأحد، وفاة والدته بعض صراع مع المرض، من خلال نشر صورة تجمعه مع والدته عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

وظهر عصام الحضري وهو يتلقى واجب العزاء في والدته، في قرية كفر البطيخ.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي، على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون".

وأضاف: "انتقلت الى رحمة الله بعد صراع شديد ومعاناة مع المرض أمي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، اسأل الله تعالى أن يغفر لها و يرحمها و يسكنها فسيح جناته و يجعل مرضها شفيعا لها"،

واختتم الحضري: "الله يرحمك يا أمي و يصبرنا على فراقك هتوحشيني وهينقصني دعاكي ليا بس اللي هيصبرني انك اكيد بإذن الله في مكان احسن يا حبيبتي .. اسألكم الدعاء و إنا لله و إنا إليه راجعون".