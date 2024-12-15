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كتب ـ محمد الميموني:

تعاقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس بدلاً من البرتغالي جوميز بعد تعاقده مع الفتح السعودي.

أرقام جروس مدرب الزمالك الجديد

وخاض جروس فريق الزمالك من الفترة من يوليو حتي مايو 2018/19 .

ماذا قدم جروس مع الزمالك في ولايته الأولى؟

ـ خاض المدرب جروس 49 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك منذ انضمامه في ولايته الأولى

ـ حقق الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة بينما تعرض للخسارة في 6 مباريات فقط.

ـ وتوج السويسري بلقبان مع القلعة البيضاء الأول كان كآس السوبر المصري السعودي في عام 2018، عندما فاز الزمالك على نظيره الهلال السعودي بنتيجة (2 ـ 1).

ـ وفاز بلقبه الثاني مع الزمالك في عام 2019، بكأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نظيره نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

ونعرض لكم في السطور التالية أرقام السويسري جروس مع الزمالك كالتالي:

ـ خاض الفريق في 30 مباراة بالدوري المصري الممتاز خلال موسم 2018-2019، فاز 20 مباراة وتعادل 7 مباريات وتعرض للخسارة في 3 مباريات ليحصل على 67 نقطة.

ـ وسجل القلعة البيضاء في عهد جروس إجمالي 59 هدفاً بينما استقبل في شباكه 26 هدفاً فقط.

بطولات جروس مع الزمالك

ـ خاض السويسري مع الفريق مبارتين في كأس مصر موسم 2018،2019.

ـ المباراة الأولى كانت أمام فريق منية سمنود في دور الـ32، وحقق الفوز فيها بنتيجة (1-0).

ـ بينما كانت المباراة الثانية أمام فريق الإنتاج الحربي في دور الـ16، وحقق الفوز فيها بنتيجة (2ـ0).

ـ خاض السويسري جروس 16 مباراة مع الأبيض ببطولة الكونفيدرالية موسم 2018،19.

ـ فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وتعرض للهزيمة 3 مباريات .

ـ نجح الأبيض في التسجيل خلال البطولة بأجمالي 26 هدفاً واستقبل 13 هدفاً.

ـ خاض فريق الزمالك مع جروس مباراة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، كبطل لكأس مصر بدلاً من الأهلي (بطل الدوري المصري) الذي اعتذر عن المشاركة.

ـ وحقق الزمالك بقيادة جروس الفوز بنتيجة (2-1)، حيث أحرز أهداف الزمالك التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونجو كاسنجو، بينما أحرز هدف الهلال الوحيد السوري عمر خربين.