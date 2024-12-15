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"لدعم الفريق".. جروس يتابع مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية (صور)

07:01 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
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    السويسري كريستيان جروس
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    كريستيان جروس
  • عرض 4 صورة
    كريستان جروس
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كتب - يوسف محمد:

حرص المدير الفني السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على حضور مباراة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية.

ويلاقي الزمالك حالياً نظيره فريق المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، في وقت سابق أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق مع المدير الفني السويسري، لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

ويتولى جروس القيادة الفنية للزمالك خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز، الذي رحل عن تدريب الفريق لتولي القيادة الفنية لفريق الفتح السعودي.

كريستيان جروس الزمالك
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