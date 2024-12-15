مصراوي يكشف تفاصيل أزمة الشناوي مع جمهور الأهلي.. هل سيرحل؟

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كتب- مراسل مصراوي:

أوضح مصدر مقرب من محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأزمة المثارة من أمس، بين اللاعب والجمهور

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن محمد الشناوي لم يرد أو يوجه أي كلمة تجاه الجمهور بعد مباراة باتشوكا والأهلي، أمس.

وأضاف:" الشناوي وضع يده على رأسه للتعبير عن الاعتذار وتقديره لحزن الجمهور عقب خسارة لقب كأس التحدي ومن ثم ضياع حلم التواجد في نهائي بطولة الإنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد".

وتابع المصدر:" كلمة أنا ماشي لم تكن ردا على المشجع فى الأساس ولكن كانت في سياق الحديث مع أحد اعضاء الجهاز الفني والطب للنادي الأهلي".

واستطرد:" الشناوي كان يتحدث مع اللاعبين على دكة البدلاء ويطالب الجميع بعدم الرد وبعدها وضع يده على رأسه في إشارة للاعتذار وكلمة أنا كمان ماشي لم تكن موجهه للجمهور ولكن نطقها مع إشارته بيده على رأسه أوحت بذلك".

ولفت المصدر إلى أن الشناوي يقدر جمهور الأهلي، ويعي تمامًا أنه صاحب الفضل الأول والأخير فيما وصل إليه أي لاعب ولا يقصد بأي حال إغضابهم.