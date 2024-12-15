نجم الأهلي السابق ينعى الفنان نبيل الحلفاوي

أول 10 صور من ظهور عصام الحضري في عزاء والدته

كتب - يوسف محمد:

نعى محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي الحالي والأهلي السابق، الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.

ونشر عبد المنعم صورة للراحل عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، وعلق عليها: "البقاء لله في وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

ورحل نبيل الحلفاوي عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 77 عاماً، بعد صراع مع المرض ودخوله العناية المركز، في أحد المستشفيات.