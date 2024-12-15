لاعب سابق في نيوكاسل.. مودرن سبورت يعلن تعيين مدير فني فرنسي

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي مودرن سبورت التعاقد مع المدرب الفرنسي فرانك دوماس لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع الفريق لمساره الصحيح.

ويمتلك الفرنسي فرانك دوماس مسيرة تدريبية حافلة أبرزها، قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري للفوز ببطولتي الدوري الجزائري وكأس السوبر، كما حصد لقب بطولة الدوري مع فريق مازيمبي الكونغولي بعد خوض 24 مباراة دون هزيمة.

ووصل مع مازيمبي لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بجانب تجربة مع فريقي وفاق سطيف وشبيبة القبائل.

وسبق للمدرب الفرنسي أن لعب لأندية، مارسيليا وموناكو الفرنسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكان قد وافق نادي مودرن سبورت على الاعتذار الذي تقدم به طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن عدم الاستمرار بمنصبه في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

"صدمة وإشارة".. رد فعل الخطيب في ركلات الترجيح أمام باتشوكا (فيديو)

"أول فريق يمثل مصر".. وصول بعثة سيدات الزمالك لكرة الطائرة للصين للمشاركة بكأس العالم للأندية (صور)