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"صدمة وإشارة".. رد فعل الخطيب في ركلات الترجيح أمام باتشوكا (فيديو)

04:56 م الأحد 15 ديسمبر 2024

محمود الخطيب

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كتب- محمد خيري:

خسر الفريق الأول للنادي الأهلي، من نظيره باتشوكا المكسيكي، بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في قبل نهائي بطولة الانتركونتننتال.

ونشر "برنامج رقم 10"، الذي يذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، فيديو لرد فعل محمود الخطيب خلال خوض الأحمر ركلات الترجيح.

وظهر "الخطيب" في الفيديو، متوترا بعض الشيء، وأشار لخالد مرتجي أمين الصندوق، الذي كان يجلس في الكرسي خلفه بالهدوء، ومع نهاية الركلات وخسارة الأهلي ظهرت الصدمة على ملامح رئيس القلعة الحمراء.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، تأهل لهذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على العين الإماراتي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

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