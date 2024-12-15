الحضري ووالدته.. 5 تصريحات مؤثرة ترصد العلاقة القوية بينهما قبل وفاتها

كتب- مصراوي

تلقت الجماهير المصرية صباح اليوم الأحد، خبر وفاة فتحية صادق البحيري والدة عصام الحضري، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، ليتصدر الخبر محركات البحث في ظل العلاقة الوطيدة التي كانت تجمع بينهما.

وكثيرًا ما تحدث الحضري عن علاقته مع والدته، ودورها الكبير في مسيرته الكروية، من خلال تقديمها الدعم والمساندة قبل أن يصبح أحد أبرز أساطير الحراس في تاريخ الكرة المصرية.

5 تصريحات مؤثرة بين الحضري ووالدته

- كشفت والدة الحضري، في آخر تصريحاتها، أن نجلها يحب الأكل من يديها: "بيحب يخليني أعمله محشى وبط"

- كان يعشق عمله ويلتزم به لأقصى درجة، فضلاً عن كونه بارًا بوالديه.

- ووفقا لتصريحاتها قبل رحيلها قالت والدة عصام الحضري، إن السد العالى يتصل بها قبل المباريات ويطالبها بالدعاء له وزملائه في منتخب مصر.

- وفي حديثها عن شعورها عندما رأت ابنها لأول مرة على التليفزيون قالت مبتسمة: "كنت دايمًا أقوله ونبي ما انت نافع وهو يرد بكرة تشوفي عصام في التليفزيون وفعلاً حقق حلمه".

- وعبر الحضري عن امتنانه العميق لوالدته قائلاً: “والدتي هي السبب في كل نجاح حققته في حياتي، دعواتها كانت السر، وربنا كرمنا بسببها”، مشيرًا إلى أنها كان دائما ما يتصل بها هاتفيًا قبل كل مبارة طالبًا دعواتها بالتوفيق له.