"كان عملها الشناوي أحسن".. تعليق ناري من شوبير على ما فعله كهربا

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة الفريق الأول للنادي الأهلي، أمس السبت من باتشوكا المكسيكي، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الإنتركونتننتال، بركلات الترجيح.

قال أحمد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "كولر أدار المباراة حتى الدقيقة 70 كأفضل ما يكون، الأهلي ضاغط وطاهر مضيع فرصة لا تضيع".

أضاف: "الشوط الأول سيطرة الأهلي باستثناء بعض الدقائق، وهو الأمر الذي استمر في الشوط الثاني، وأهدر عدة فرص، وفي الدقيقة 78 أخرج كولر وسام وأشرك كهربا، ثم أخرج طاهر وأشرك بيرسي تاو، وأخرج يحيى عطية الله وأشرك خالد عبد الفتاح".

أكمل: "نعم كهربا حاول وعافر، بيرسي تاو صنع له فرصة سهلة للغاية، سهلت المأمورية على حارس المرمى، لكن الناس استغربت خروج وسام أبو علي، ليس في كامل فورمته لكن رجليه في الملعب، كهربا ليس في كامل فورمته".

أوضح: "ركلات الجزاء الترجيحية، سجلنا 3 ركلات وباتشوكا أهدر ركلتين، استغربت أنا ومن معي دخول كهربا لتسديد ركلة الجزاء، عمره ما سدد قبل كده، سألت السولية فين؟ قالولي في المركز رقم 6".

وتابع: "لابد أن يكون السولية من الخمسة الأوائل، والطبيعي ألا يسدد كهربا إلا لو اتزنقت له، حالته في المباراة وبشكل عام ليست جيدة، هو سدد ركلات جزاء من قبل لكنها كانت مباريات سهلة".

وواصل: "أهدر كهربا ركلة الجزاء، وركلة الجزاء الأخير أهدرها عمر كمال بغرابة شديدة للغاية، ثم سجل السولية بشكل رائع، وبيرسي تاو سجل، كان ينبغي أن يكون من الخمسة الأوائل".

وأتم تصريحاته: "إمام عاشور، أيضا، رفض أنه يسدد بعد إهداره ركلة جزاء في مباراة الاتحاد السكندري، ومن وجهة نظري أن الشناوي كان أفضل أنه يسدد".

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