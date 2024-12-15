رسميا.. طلعت يوسف يرحل عن تدريب مودرن سبورت

كتب- محمد خيري:

وافق مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس على الاعتذار الذي تقدم به طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن الاستمرار بمنصبه في الفترة المقبلة.

ووجه نادي مودرن سبورت الشكر إلى طلعت يوسف وقبل اعتذاره، والاكتفاء بالفترة التي عمل بها مدربًا للفريق وجهازه الفني.

وتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التوفيق للمدرب الكبير وجهازه الفني فيما هو قادم في مسيرته الكروية.

وخسر فريق مودرن سبورت في المباراة الأخيرة، من فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف، في بطولة كأس الرابطة.

اقرأ أيضا:

جزائري وهولندي ومصري وحيد.. تفاصيل اتفاق جروس مع الزمالك