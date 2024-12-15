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مصدر لمصراوي: جروس سيتواجد باستاد برج العرب لمشاهدة مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

03:13 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق
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    كريستيان جروس مدرب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    كريستيان جروس مدرب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جروس مدرب الزمالك
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كتب ـ رامي بشاي:

أفاد مصدر بأن المدير الفني السويسري كريستيان جروس سيتواجد بملعب استاد برج العرب لحضور مباراة الزمالك ونظيره المصري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن جروس سيتواجد لمشاهدة المباراة واللاعبين من أرضية الملعب.

وكان مصدر مسؤول بالزمالك قد قال في وقت سابق من اليوم إن السويسري كريستيان جروس قد وصل إلى القاهرة؛ لإتمام اتفاقه لتدريب الفريق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك يستضيف نظيره المصري عند السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

الزمالك يتصدر مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط قبل المباراة بفارق الأهداف عن المصري الوصيف.

وسبق وقاد جروس الزمالك في موسم 18/19 بعدما ظلّ قرابة عام دون نادِ بعد رحيله عن تدريب الأهلي السعودي.

وقاد جروس الزمالك في 48 مباراة؛ إذ فاز بـ 29 مباراة وتعادل في 13 وخسر 6 مباريات.

ونجح المدرب السويسري في قيادة الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

وأنهى مجلس إدارة الزمالك التعاقد مع جروس بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بالجولة 31 من الدوري؛ إذ أصبح رصيد الفريق 66 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر ولكن كان يبتقى للزمالك مؤجلتين حال فوزه بهما سيكون الفارق نقطة.

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