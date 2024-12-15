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لاعب باتشوكا: مازلت لا أصدق ماحدث أمام الأهلي .. ومواجهة ريال مدريد هي حلم الطفولة

12:42 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    تعليمات من مدرب باتشوكا للاعبيه (1)
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    الأهلي ضد باتشوكا (1)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (1)
  • عرض 12 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 12 صورة
    جماهير فريق باتشوكا خلال مباراة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 12 صورة
    جماهير باتشوكا خلال مباراة الأهلي
  • عرض 12 صورة
    جماهير الأهلي خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 12 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 12 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 12 صورة
    جماهير الأهلي خلال مباراة باتشوكا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب باتشوكا المكسيكي، لويس رودريجيز، إنه مازال لا يُصدق ما حدث خلال مباراتهم أمام الأهلي التي فازوا بها بركلات الترجيح.

فريق باتشوكا أقصى فريق الأهلي من دور نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بعدما فاز عليه بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) وحصد كأس التحدي.

وأضاف لاعب باتشوكا الذي سدد الركلة الترجيحية السابعة لفريقه بنجاح في مرمى الأهلي:"ركلات الجزاء كانت مجنونة يمكن لأي شخص أن يضيع ركلة جزاء أو يسجلها بنجاح لكن في هذه اللحظة فكرت في ألف شيء خاصة عائلتي مازالت لا أصدق ماحدث".

وتابع رودريجييز:"بدأنا المباراة بإهدار الفرص لكن هذه هي كرة القدم أي شيء يمكن أن يحدث وخاصة في ركلات الجزاء. اليوم جاء دورنا للاستمتاع بالانتصار".

وعن التأهل إلى النهائي ومواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، ردّ اللاعب: "أحلم بهذه اللحظة منذ الصغر وتحقق حلم طفولتي، إنه شرف لي ولكن الآن سنبذل قصارى جهدنا في هذه المباراة النهائية ونحاول الفوز بها".

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