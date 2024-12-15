جروس مديرا فنيا للزمالك والإعلان الرسمي في هذا الموعد.. إعلامي يكشف

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب الأهلي والمنتخب السابق أحمد حسن إنه تناقش مع محمود حسن "تريزيجيه" على هامش حضورهما لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي عن إمكانية عودته للقلعة الحمراء للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف حسن، خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"تريزيجيه يرحب نفسيًا بالعودة للأهلي في كأس العالم للأندية وأكد لي أن هذا سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة له حال حدوثه ولكن لا يوجد أي أحاديث في الوقت الحالي".

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن تريزيجيه يرغب في العودة مرة أخرى للقلعة الحمراء ولكنه لن يستطع خلال الموسم الجاري بسبب مشاركته مع ناديين.

وأتم حسن تصريحاته بالتنويه إلى أن تريزيجيه المُعار حاليًا من صفوف طرابزون التركي إلى الريان القطري سيكون سعيدًا إذ طلب الأهلي ضمه في مونديال الأندية 2025.

صاحب الـ 30 عاماً حاليًا تدرج بقطاع ناشئين الأهلي؛ إذ تم تصعيده للفريق الأول في موسم 12/13.

وخرج بعد 3 مواسم بقميص الأهلي على سبيل الإعارة لنادي أندرلخت البلجيكي قبل أن يشتري النادي عقده بعد نهاية الإعارة.

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