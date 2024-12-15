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نجم الزمالك السابق: ركلة جزاء كهربا ذكرتني بشيكابالا

12:10 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي اليوم
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
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    الأهلي وباتشوكا
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    أحداث مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
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كتب- محمد خيري:

أكد تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق أن التوفيق غاب عن الأهلي في مباراة باتشوكا المكسيكي مؤكداً أن ركلة جزاء كهربا ذكرته بركلة شيكابالا لاعب الزمالك في مباراة السوبر المصري.

وقال "عبد الحميد" خلال تصريحات لقناة "المحور":" الأهلي كان لديه دافعا كبيرا والرغبة في الفوز بالمباراة ولكنه أضاع العديد من الفرص".

وأضاف:" إمام عاشور قدم مباراة كبيرة اليوم ولم أتوقع أن تذهب المباراة إلى ركلات الترجيح والأهلي كان أفضل بكثير وركلات الحظ حسمت المواجهة".

وواصل:" ركلة جزاء كهربا ذكرتني بكرة شيكابالا في السوبر المصري، ودكة الأهلي افتقدت للحلول اليوم، خاصة وأن المباراة كانت في المتناول والأحمر الذي قدم مباراة ممتازة ولكن التوفيق كان مع باتشوكا".

وأتم تصريحاته: "تشكيل الأهلي اليوم كان جيدًا ولكن هناك علامات استفهام على تغييرات كولر وباتشوكا لعب مباراة دفاعية كبيرة أمام الأهلي ولعب على الوصول لركلات الترجيح أول مرة أرى التوفيق يغيب عن الأهلي بهذا الشكل".

جدير بالذكر، أن فريق الأهلي خسر أمس من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح، في نصف نهائي بطولة الانتركونتننتال بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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الأهلي باتشوكا المكسيكي تامر عبدالحميد كهربا شيكابالا
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