"مفاضلة بين ثلاثي مصري للعمل معه".. مصدر لمصراوي: الزمالك حسم اتفاقه مع مدربه الأجنبي

جروس مديرا فنيا للزمالك والإعلان الرسمي في هذا الموعد.. إعلامي يكشف

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كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر عن توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق نهائي مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس لقيادة فريقه خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن الاتفاق بين مسؤولي الزمالك وجروس تضمن تواجد 2 مساعدين أجانب معه بجانب مساعد مصري.؟

ونوه المصدر إلى أن المساعد المصري الأقرب للعمل مع جروس هو أمير عزمي مع وجود مفاضلة بينه وبين محمود فتح الله وأحمد عيد عبد الملك، مضيفًا:"سيتم حسم ملف المدرب المصري المساعد خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن جروس سيتواجد في القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لاستلام مهمته.

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