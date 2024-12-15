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عودة الثنائي واستمرار شلبي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

11:44 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع أحمد مجدي المدرب المؤقت اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة المصري البورسعيدي، خلال المران الختامي أمس السبت.

ووضح اعتماد أحمد مجدي على عودة محمود الونش للتشكيل الأساسي، ومعه محمد شحاتة في وسط الملعب، بعد شفائهم من الإصابة، علاوة على استمرار مصطفى شلبي في الجناح الأيمن.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد (مصطفى الزناري) - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عبدالله السعيد - محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

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