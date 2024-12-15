بعد اقترابه من تدريب الزمالك.. ماذا قدّم جروس في ولايته الأولى مع الفريق؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد مصدر بأن المدير الفني السويسري كريستيان جروس قد أبلغ الوكلاء الذين تواصلوا معه لاستطلاع موقفه من تدريبات الزمالك بالموافقة حال وجود عرض رسمي.

المصدر ذاته أكد في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق أن الساعات القادمة قد ستشهد مفاوضات رسمية بين إدارة الزمالك وجروس ليكون خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي غادر لتدريب الفتح، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

صاحب الـ70 عاماً يجلس بمنزله منذ يونيو 2022 بعدما ظلّ عاماً بمجلس إدارة نادي بازل في بلاده.

وسبق وقاد جروس الزمالك في موسم 18/19 بعدما ظلّ قرابة عام دون نادِ بعد رحيله عن تدريب الأهلي السعودي.

وقاد جروس الزمالك في 48 مباراة؛ إذ فاز بـ 29 مباراة وتعادل في 13 وخسر 6 مباريات.

ونجح المدرب السويسري في قيادة الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

وأنهى مجلس إدارة الزمالك التعاقد مع جروس بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بالجولة 31 من الدوري؛ إذ أصبح رصيد الفريق 66 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر ولكن كان يبتقى للزمالك مؤجلتين حال فوزه بهما سيكون الفارق نقطة.

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