"آخرهم إعلانه الرحيل عن الأهلي".. أزمات محمد الشناوي عرض مستمر

"شكرًا.. أنا همشي برافو عليكم ميه ميه".. أثار حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي الجدل بهذه الكلمات بعد مشادة كلامية مع الجمهور عقب مباراتهم أمام باتشوكا المكسيكي.

الأهلي كان قد خسر بركلات الترجيح على يد باتشوكا بكأس التحدي ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال لتصب الجماهير غضبها على اللاعبين ومن بينهم الشناوي.

ولكن لا تُعد هذه هي الأزمة الأولى لمحمد الشناوي مع جماهير الأهلي؛ إذ أثار الجدل مع الجماهير حين طلب من اللاعبين عدم الاحتفال مع الجماهير بالدرع رقم 44 من الدوري بعد مباراة سموحة.

وحينها قال الشناوي لقناة أون تايم سبورتس 1:"في البداية أنا واحد من الجماهير وأشعر بهم جيدًا، وأعلم حجم المعاناة التي يشعرون بها في حضور المباريات وحديثي هنا على الجماهير التي حضرت مباراة سموحة، لماذا لم تشجعون اللاعبين؟، شجعتوا المدير الفني ومترجمه خالد الجوادي فقط".

وأضاف قائد الأهلي بالمداخلة ذاتها:"الجماهير التي تواجدت في المباراة قامت بسب اللاعبين لماذا؟ هل تعرفون تفاصيل كل لاعب؟ هل تعلمون حجم الظروف المحيطة بكل لاعب؟ وفي النهاية كان ذلك قرار جميع اللاعبين أننا لن نحتفل بسبب سبهم للاعبين (حط نفسك مكاني)، في مباراة بيراميدز احتفلنا مع الجماهير بشكل طبيعي نحن نحب تشجيع الجماهير".

وأتم الشناوي تصريحاته بقوله:"كلامي سيكون للجماهير بشكل عام، لا تصدقوا كل ما يقال على السوشيال ميديا، أنتظروا المعلومة من الموقع الرسمي للأهلي".

وسبق ودخل الشناوي في أزمة مع رابطة النقاط الرياضيين بمصر بسبب تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الترجي التونسي بدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حين أشار إلى أن الصحف المصرية هي من تصنع المشاكل.

وأصدر حينها المكتب التنفيذي لرابطة النقاط الرياضيين بياناً طالب خلاله باعتذار محمد الشناوي.



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