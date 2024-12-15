ملف مصراوي .. خسارة الأهلي أمام باتشوكا .. وفوز الترجي على بيراميدز

أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

القاهرة ـ مصراوي:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

الأهلي يُهدر فرصة سهلة لمواجهة الريال في نهائي إنتركونتيننتال ويخسر أمام باتشوكا

أهدر فريق الأهلي فرصة سهلة من يده للتأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال بعد خسارة بسيناريو دراماتيكي على يد نظيره باتشوكا المكسيكي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت بكأس التحدي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"أنا كمان همشي".. مراسل أون سبورت يكشف رد فعل الشناوي على هتافات جماهير الأهلي ضد كهربا (فيديو)

كشف مراسل قناة أون تايم سبورتس، محمد طه، رد فعل محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على هتافات الجمهور ضد محمود عبد المنعم كهربا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

في لعيبة فكرت في نفسها.. تعليق غاضب من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي

أكد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة، أن مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، يتحمل النسبة الأكبر في هزيمة المارد الأحمر، خلال مباراة باتشوكا المكسيكي أمس ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

مصدر يكشف لمصراوي التشكيل الأقرب للزمالك ضد المصري

كشف مصدر مطلع بنادي لزمالك، تفاصيل الإدارة الفنية لأحمد مجدي المدير الفني المؤقت للفريق في مباراة المصري، للاطلاع على التشكيل..اضغط هنا

الترجي يفوزعلى الأهرام بثنائية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا

فاز فريق الترجي التونسي بثنائية نظيفة على حساب الأهرام في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، للاطلاع على التفاصيل كاملة.. اضغط هنا

في الثواني الأخيرة.. سيدات الأهلي يتأهلن إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة

تأهل فريق سيدات الأهلي لكرة السلة إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي تقام بالسنغال، بعد الفوز على ڤيل دو ‏داكار السنغالي بنتيجة 65-64.، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"برا النادي".. غضب جماهير الأهلي ضد كهربا على مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

تصدر تريند "برا النادي" مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خسارة النادي الأهلي من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"رغم الهزيمة".. خزينة الأهلى تنتعش بمبلغ مالي كبير بعد المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة من فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي في اللقاء بالتعادل السلبي، في مباراة كأس التحدي، ببطولة الإنتركونتيننتال ولكن رغم ذلك ستنتعش خزينة النادي بمبلغ مالي كبير، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السلة رجال

فاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 74-73 في ذهاب نصف نهائي المرتبط رجال لكرة السلة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع ميكالي

كشف مصدر مطلع، كواليس تفاوض الزمالك مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، لتولي المسؤولية الفنية للفريق بعد رحيل جوزيه جوميز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول

واصل الجناح المصري، محمد صلاح، كتابة التاريخ وتحقيق الأرقام القياسية منذ انضمامه في موسم 2017 قادما من روما الإيطالي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا