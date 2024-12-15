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الترجي يفوزعلى الأهرام بثنائية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا

12:24 ص الأحد 15 ديسمبر 2024
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    الأهرام والترجي
  • عرض 3 صورة
    الأهرام والترجي
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كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق الترجي التونسي بثنائية نظيفة على حساب الأهرام في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وسجل هدف الترجي الأول يوسف بلايلي في الدقيقة ال36 من عمر المباراة ثم جاء الهدف الثاني بقدم إلياس موكوانا من الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.

الخسارة أوقفت رصيد الأهرام عند النقطة 4 في المركز الثاني بينما يحتل الترجي المركز الأول برصيد 7 نقاط.

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