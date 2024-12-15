مصدر يكشف لمصراوي التشكيل الأقرب للزمالك ضد المصري

أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

كشف مصدر مطلع بنادي لزمالك، تفاصيل الإدارة الفنية لأحمد مجدي المدير الفني المؤقت للفريق في مباراة المصري غدًا.

وقال المصدر لمصراوي، أحمد مجدي سيلعب بنفس الطريقة التي يلعب بها جوميز ولن يغير أي شيء، و سيكون هناك توازن بين الدفاع والهجوم ولن يفتح خطوطه ويترك المساحات للمصري.

وتابع، زيزو وشلبي كلمة السر وسيكون الاعتماد بشكل كبير على الأطراف.

أما التشكيل الأقرب والمتوقع للزمالك ضد المصري، سيكون: محمد عواد-أحمد فتوح - حسام عبد المجيد او الزناري - الونش - عمر جابر-مصطفى شلبي - دونجا - عبدالله السعيد- شحاتة- زيزو-سيف الدين الجزيري