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مصدر يكشف لمصراوي التشكيل الأقرب للزمالك ضد المصري

12:19 ص الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تدريب حراس الزمالك قبل مباراة المصري البورسعيدي
  • عرض 10 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية8
  • عرض 10 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية2
  • عرض 10 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية5
  • عرض 10 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية1
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري
  • عرض 10 صورة
    تدريب حراس الزمالك قبل مباراة المصري
  • عرض 10 صورة
    عمر جابر من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري البورسعيدي
  • عرض 10 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية
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كشف مصدر مطلع بنادي لزمالك، تفاصيل الإدارة الفنية لأحمد مجدي المدير الفني المؤقت للفريق في مباراة المصري غدًا.

وقال المصدر لمصراوي، أحمد مجدي سيلعب بنفس الطريقة التي يلعب بها جوميز ولن يغير أي شيء، و سيكون هناك توازن بين الدفاع والهجوم ولن يفتح خطوطه ويترك المساحات للمصري.

وتابع، زيزو وشلبي كلمة السر وسيكون الاعتماد بشكل كبير على الأطراف.

أما التشكيل الأقرب والمتوقع للزمالك ضد المصري، سيكون: محمد عواد-أحمد فتوح - حسام عبد المجيد او الزناري - الونش - عمر جابر-مصطفى شلبي - دونجا - عبدالله السعيد- شحاتة- زيزو-سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الزمالك والمصري تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المصري الزمالك اليوم أخبار الزمالك
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