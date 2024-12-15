تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي

كتبت-هند عواد:

يستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد هذا اللقاء الأول الذي يجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، في المسابقات الأفريقية، إذ التقى الثنائي 112 مرة من قبل.

وخلال 112 مباراة جمعت بين الأهلي والمصري البورسعيدي، في مختلف المسابقات، فاز الزمالك في 60 لقاء وخسر 25 مباراة، فيما سيطر التعادل على 27 مباراة جمعت بينهما.

وكانت هزيمة الزمالك بثلاثية نظيفة، أكبر خسارة للأبيض من المصري البورسعيدي.