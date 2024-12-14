ركلة ترجيح كهربا المهُدرة أمام باتشوكا تُعيد ذكرى واقعة شيكابالا أمام الأهلي (فيديو)

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" فرصة تأهل الأهلي إلى نهائي النسخة الجارية من كأس إنتركونتيننتال بعدما أهدر ركلة الترجيح الرابعة أمام باتشوكا المكسيكي.

الأهلي كان قد أنهى مباراته في وقت سابق من اليوم السبت أمام باتشوكا في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام لركلات الترجيح لحسم من سيتأهل إلى النهائي أمام ريال مدريد ومن سيحصل في الوقت ذاته على كأس التحدي.

فريق باتشوكا كان قد أهدر أول ركلتي ترجيح عن طريق سالومون روندون وبورخا في حين سجل محمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة.

وسجل جوستافو كابرال الركلة الثالثة فيما سجل مروان عطية الركلة الثالثة، كما سجل أسامة الإدريسي لباتشوكا.

وهنا أصبحت النتيجة (3-2) لصالح الأهلي ويتبقى للأهلي الركلة الرابعة التي إذا سجلها سيتأهل إلى النهائي.

ولكن أهدر كهربا ركلة الترجيح الرابعة ثم سجل نيلسون الركلة الخامسة لباتشوكا بينما أهدر عمر كمال عبد الواحد للأهلي لتُصبح النتيجة (3-3)

وظلّ الفريقان يُسددها ركلة وركلة حتى أهدر خالد عبدالفتاح الركلة الثامنة للأهلي وخسر فريقه بطاقة التأهل.

وهو ما أعاد على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى إهدار شيكابالا ركلة ترجيح أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري.

شيكابالا أهدر ركلة الجزاء التي كان ترتيبها السابعة وحينها كانت النتيجة (5-5) وحال تسجيل قائد الزمالك لها سيحصد فريقه لقب كأس السوبر المصري ولكنه أهدرها ثم سجل يحيى عطية الله الركلة الثامنة وكذلك كوندراد ميشيلاك ثم سجل حسين الشحات الركلة التاسعة ولكن أهدرها عمر جابر ليفوز الأهلي باللقب.

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