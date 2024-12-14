أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

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كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وكان الأهلي تلقى الهزيمة، من فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

وقال كولر في تصريحات صحفية، عقب نهاية المباراة: "خلقنا العديد من الفرص ولكننا لم نستغلها، خلال تنفيذ ركلات، كان هناك لاعبين لديهم التركيز وآخرون لا ولكنهم لم يحتفلو مبكراً".

ويذكر أن الأهلي، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي في القاهرة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

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