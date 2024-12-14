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أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

11:42 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (1)
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 24 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 24 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    أحداث مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    الفعاليات الجماهيرية بمباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    الفعاليات الجماهيرية بمباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 24 صورة
    كأس التحدي بين الأهلي وباتشوكا
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    الحضور الجماهيري بمباراة الأهلي وباتشوكا
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    كأس التحدي لمباراة الأهلي وباتشوكا
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    الفاعليات الجماهيرية خلال مباراة الأهلي وباتشوكا
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    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
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كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وكان الأهلي تلقى الهزيمة، من فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

وقال كولر في تصريحات صحفية، عقب نهاية المباراة: "خلقنا العديد من الفرص ولكننا لم نستغلها، خلال تنفيذ ركلات، كان هناك لاعبين لديهم التركيز وآخرون لا ولكنهم لم يحتفلو مبكراً".

ويذكر أن الأهلي، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي في القاهرة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

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