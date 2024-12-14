"عايز ياخد اللقطة".. هجوم قوي من أحد جماهير الأهلي على كهربا

كتب - يوسف محمد:

يواجه لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، موجة غضب شديدة من قبل جماهير المارد الأحمر، بعد الأداء الذي ظهر به أمام فريق باتشوكا المكسيكي اليوم، في بطولة الإنتركونتيننتال.

وكان محمود عبد المنعم كهربا، أهدار أحد أهم فرص النادي الأهلي في المباراة، بعد انفراد تام بحارس مرمى فريق باتشوكا ولكن الحارس تصدى لها، كما أهدر اللاعب ركلة ترجيح، ساهمت في هزيمة الأهلي.

وخرج أحد جماهير النادي الأهلي، في تصريحات عبر قناة "الكأس" القطرية، معلقاً على إهدار كهربا لركلة الجزاء، قائلاً: "وسام أبو علي مكنش ينفع يخرج من الملعب".

وأضاف: "كهربا دخل يسدد ركلة الترجيح، على شان ياخد اللقطة ومكنش ينفع يشوط لأنه ليس في جاهزية فنية مميزة".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة، من فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

أقرأ أيضاً:

الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)