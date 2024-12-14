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"ركلة ترجيح مصيرية وفرصة تسجيل مهدرتين".. ماذا قدّم كهربا مع الأهلي أمام باتشوكا؟ (تقرير رقمي)

11:22 م السبت 14 ديسمبر 2024

كهربا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" بديلاً خلال مباراة الأهلي ونظيره باتشوكا مساء اليوم السبت على كأس التحدي في دور نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

كهربا شارك في الدقيقة 78 بدلاً من وسام أبو علي ليُشارك بإجمالي الوقت الإضافي الأول والثاني بـ 42 دقيقة لم يُسجل خلالها أو يصنع بل أهدر فرصة تسجيل.

وسدد كهربا خلال مشاركته كرة واحدة على المرمى كما نفذّ مراوغة واحدة وكانت صحيحة.

ولمسّ اللاعب صاحب الـ 30 عاماً الكرة خلال اللقاء 15 مرة مررها لزملائه 7 مرات بينها 3 تمريرات صحيحة.

وأهدر كهربا ركلة الترجيح الرابعة التي إذا سجلها لتأهل فريق الأهلي إلى دور النهائي.

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