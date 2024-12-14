ماكشف عنه لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" عن حياته العاطفية كان خطبته لشدوى ابنة حارس مرمى المنتخب السابق عصام الحضري.

ولكن ما لم يكشف عنه كان زيجته السرية من المذيعة سارة خليفة التي كشفت الأمر بعدما حررت محضرًا بنهاية عام 2015 في قسم شرطة الخليفة تتهمه بتبديد منقولات الزوجية، بعدما تركت منزلهما، وأحيل المحضر لنيابة مصر القديمة، حسبما قالت المذيعة شيما صابر أثناء ظهورها على شاشة قناة دي إم سي سبورتس حينها.

وهي الخطوة التي جاءت عكس ماكان بينهما في البداية؛ إذ قالت سارة خليفة في تصريحات إعلامية حينها:"إحنا كنا بنحب بعض جدًا، قصتنا انتهت بالجواز وبعدين جواز رسمي وشرعي وعلى يد مأذون، أنا عشت مع كهربا أحلى قصة حب في حياتي وتجوزنا ومحصلش نصيب لأسباب شخصية ولكن مش هسمح لأي حد يجرحه بسببي وأنا مش هقدر أسبب له أذى، لو صلنا لأي حاجة تؤذي محمود، أنا مرحتش قسم مصر القديمة ولا حاجة، أنا عامله توكيل للمحامي بقالي فترة".

وأوضحت خليفة خلال المداخلة ذاتها:"أنا عاوزه أطلق، وطالبة الطلاق، مدخلتش القسم، ومعرفش إني عشان الطلاق لازم أعمل محضر، ولا أنا سيبت بيت الزوجية، ولا أتهمته بـ 200 ألف دهب، ولا أعرف جابوه منين، لكن على المستوى الشخصي، أتمنى لمحمود يكون أحسن لاعب في مصر".

وسألت شيما صابر المذيعة سارة خليفة عن سبب عدم إعلان زواجها مع كهربا، ردت: "كان عندنا ظروف شخصية إننا نعلن زواجنا، وقدر الله وما شاء فعل، وكل شيء قسمة ونصيب، ومش عاوزه حد يقول كلام على لساني محصلش، ويقولوا كلام محصلش، أو يجرح محمود أو يجرحني، أنا أخدت الإجراء ده عشان أطلب الطلاق وده إجراء طبيعي، ومعرفش إن الموضوع هيوصل للسوشيال للميديا، أو حد هيعرف، ومكنتش عاوزيعرف، لإننا متفقين إن محدش يعرف الموضوع".

هذا كان قبل أن يخرج كهربا خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر في عام 2020 لينفي أمر زواجه، مشددًا على أنه لم يتزوج من قبل على الإطلاق، ولم يمر بتجربة سوى خطبة نجلة عصام الحضري، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق.

وخرجت سارة خليفة في تصريحات صحفية عام 2021، وقالت إن كهربا طلقها غيابيا أمام محكمة الأسرة بزنانيري روض الفرج عام2017.



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