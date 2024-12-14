الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السلة رجال

كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 74-73 في ذهاب نصف نهائي المرتبط رجال لكرة السلة.

وبدأت المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان رجال سلة الأهلي قد تأهل إلي نصف النهائي عقب الفوز على الجزيرة في ربع النهائي بنتيجة 84 -72.

ثلاثيات الأهلي تمنحه الفوز🔥🦅.. الأهلي يفوز على الزمالك بنتيجة 74-73 للمارد الأحمر في نصف نهائي دوري السلة رجال🏀



استمتع بأجمل رميات ثلاثية للأهلي👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/nyIQkiCU7z — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 14, 2024

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