لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا

0 0
19:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

0 0
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 2
17:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السلة رجال

08:44 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (12)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (9)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (8)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (7)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (11)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (5)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (4)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (6)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (3)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (10)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (1)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي ضد الزمالك في ذهاب دوري مرتبط كرة السلة رجال (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 74-73 في ذهاب نصف نهائي المرتبط رجال لكرة السلة.

وبدأت المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان رجال سلة الأهلي قد تأهل إلي نصف النهائي عقب الفوز على الجزيرة في ربع النهائي بنتيجة 84 -72.

اقرأ أيضًا:

الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)

تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

الأهلي والزمالك كرة السلة كرة سلة الأهلي كرة سلة الزمالك أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بلينكن: أمريكا كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام السورية
الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)