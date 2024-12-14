10 صور ترصد أبرز أحداث الشوط الأول لمباراة الأهلي وباتشوكا

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شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي التي تجمعهما مساء اليوم السبت على كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال العديد من الأحداث.

وخلال الشوط الأول هدد الأهلي مرمى باتشوكا أكثر من مرة كما طالب لاعبو الأهلي بالحصول على ركلة جزاء بداع عرقلة زميلهم حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.

وكذلك توقف الشوط الأول أكثر من مرة لعلاج لاعبي الأهلي مثل طاهر محمد طاهر، إمام عاشور وأكرم توفيق.

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التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي