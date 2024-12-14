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مصدر يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع ميكالي

08:01 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    ميكالي يحضر قمة الشباب بين الأهلي والزمالك
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    ميكالي داخل نادي الزمالك
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    اجتماع جمال علام مع ميكالي والجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب
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    رسالة من ميكالي قبل مواجهة المغرب
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    ميكالي
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    البرازيلي روجيرو ميكالي
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    ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي
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    ميكالي
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    ميكالي
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    السويسري كريستيان جروس
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    كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق
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كشف مصدر مطلع، كواليس تفاوض الزمالك مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، لتولي المسؤولية الفنية للفريق بعد رحيل جوزيه جوميز.

وقال المصدر لمصراوي، يتصدر البرازيلي روجيرو ميكالي ترتيب المديرين الفنيين الذي يسعى الزمالك للتعاقد معهم.

وأوضح، الزمالك يسعى للوصول إلى اتفاق مع ميكالي، حيث يتم التفاوض معه حول قيمة عقده.

وأشار إلى أن هناك 4 مرشحين في حسابات نادي الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافة جوميز، على رأسهم ميكالي، بالإضافة إلى كلا من: كريستيان جروس، جوزيف زينباور وهايكو هيرليتش.

ميكالي جروس الزمالك جوزيه جوميز آخر أخبار الزمالك هايكو هيرليتش
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