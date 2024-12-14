مصدر يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع ميكالي

كشف مصدر مطلع، كواليس تفاوض الزمالك مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، لتولي المسؤولية الفنية للفريق بعد رحيل جوزيه جوميز.

وقال المصدر لمصراوي، يتصدر البرازيلي روجيرو ميكالي ترتيب المديرين الفنيين الذي يسعى الزمالك للتعاقد معهم.

وأوضح، الزمالك يسعى للوصول إلى اتفاق مع ميكالي، حيث يتم التفاوض معه حول قيمة عقده.

وأشار إلى أن هناك 4 مرشحين في حسابات نادي الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافة جوميز، على رأسهم ميكالي، بالإضافة إلى كلا من: كريستيان جروس، جوزيف زينباور وهايكو هيرليتش.