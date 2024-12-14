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موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

07:58 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    مباراة الأهلي وباتشوكا
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (1)
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (3)
  • عرض 22 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (2)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (1)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (2)
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (1)
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (1)
  • عرض 22 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 22 صورة
    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
  • عرض 22 صورة
    جماهير الأهلي خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 22 صورة
    الفاعليات الجماهيرية خلال مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 22 صورة
    كأس التحدي لمباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 22 صورة
    الحضور الجماهيري بمباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 22 صورة
    جماهير فريق باتشوكا خلال مباراة الأهلي
  • عرض 22 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 22 صورة
    كأس التحدي بين الأهلي وباتشوكا
  • عرض 22 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 22 صورة
    جماهير الأهلي خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 22 صورة
    حماهير باتشوكا خلال مباراة الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهزيمة من فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء، بالتعادل السلبي، في مباراة كأس التحدي، ببطولة الإنتركونتيننتال.

وكان الأهلي، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما تأهل فريق باتشوكا إلى الدور ذاته بعد الفوز على بوتافوجو البرازيلي، بثلاثية نظيفة أيضاً.

موعد مباراة الأهلي المقبلة:

ويستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 22 ديسمبر الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي تعد الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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