موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

"اعتذار ووعد".. أول تعليق من مروان عطية بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا

كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهزيمة من فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء، بالتعادل السلبي، في مباراة كأس التحدي، ببطولة الإنتركونتيننتال.

وكان الأهلي، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما تأهل فريق باتشوكا إلى الدور ذاته بعد الفوز على بوتافوجو البرازيلي، بثلاثية نظيفة أيضاً.

موعد مباراة الأهلي المقبلة:

ويستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 22 ديسمبر الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي تعد الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

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