موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

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07:58 م السبت 14 ديسمبر 2024

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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق باتشوكا المكسيكي حالياً، في مباراة كأس التحدي، ببطولة الإنتركونتيننتال.

وكان الأهلي، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، فيما تأهل فريق باتشوكا إلى الدور ذاته بعد الفوز على بوتافوجو البرازيلي، بثلاثية نظيفة أيضاً.

وحال تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب باتشوكا اليوم، سيلاقي فريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد "لوسيل"، في إطار نهائي كأس البطولة.

وستكون أول مباراة للنادي الأهلي، عقب العودة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال، هي مباراة شباب بلوزداد الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، يوم 22 ديسمبر الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي".

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