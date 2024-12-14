الأهلي يُهدر فرصة سهلة لمواجهة الريال في نهائي إنتركونتيننتال ويخسر أمام باتشوكا

الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السلة رجال

كتب ـ مصطفى الجريتلي:



أهدر فريق الأهلي فرصة سهلة من يده للتأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال بعد خسارة بسيناريو دراماتيكي على يد نظيره باتشوكا المكسيكي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بكأس التحدي.

وانتهت المباراة خلال شوطيها الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي في البداية مع إهدار فريق باتشوكا لأول ركلتين ترجحيتين وسجل لاعبوه ولكن انتهت بفوز الفريق المكسيكي.

ويلتقي بذلك فريق باتشوكا يوم الأربعاء المقبل نظيره ريال مدريد في النهائي.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الأهلي وباتشوكا:

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 4 بعد سقوط لاعب الأهلي عمر كمال في كرة مشتركة.

خرج عمر كمال لتلقي الإسعافات الأولية بالخارج وعاد مرة أخرى إلى ملعب المباراة.

وظلت السيطرة متبادلة من قبل الفريقين حتى أخذ الأهلي يستحوذ بصورة أعلى نسبيًا خلال الدقائق التالية فسدد لاعبه طاهر محمد طاهر كرة في الدقيقة 13 تصدى لها حارس مرمى باتشوكا.

تحولت الكرة لركنية نفذها حسين الشحات وأبعدها دفاع فريق باتشيكو.

حاول فريق باتشوكا خلال الدقائق التالية العودة للسيطرة على الكرة ولكن دون خطورة.

وعاد حسين الشحات بالدقيقة 16 بكرة عرضية جديدة حولها زميله وسام أبو علي برأسه ولكن بعيدة عن المرمى.

وتصدى دفاع فريق باتشوكا في الدقيقة 19 لمحاولة من لاعب الأهلي أكرم توفيق لتصل الكرة في النهاية لحارس المرمى.

وسدد لاعب باتشوكا روندون كرة قوية في الدقيقة 23 ولكن مرت أعلى المرمى.

وردّ حسين الشحات بكرة عرضية في الدقيقة 25 ولكن أبعدها حارس مرمى باتشوكا.

وسدد لاعب باتشوكا أسامة الإدريسي كرة قوية في الدقيقة 25 ولكنها علت المرمى.

وسدد لاعب الأهلي إمام عاشور كرة قوية في الدقيقة 31 ولكنها وصلت ليد حارس مرمى باتشوكا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد لاعب باتشوكا أرتورو جونزاليز بعد كرة مشتركة قوية ضد لاعب الأهلي إمام عاشور ليتوقف اللعب لعلاج إمام قبل أن يُستأنف اللقاء.

وتوقف اللعب بعد ذلك في الدقيقة 36 لعلاج لاعب الأهلي أكرم توفيق قبل أن يُستأنف.

وأرسل وسام أبو علي تمريرة بينية رائعة في الدقيقة 37 لزميله طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير سددها أعلى المرمى.

وأرسل لاعب باتشوكا أسامة الإدريسي كرة عرضية في الدقيقة 40 ولكن أبعدها دفاع الأهلي.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء جديدة ضد آلان باوتيستا لاعب باتشوكا بعد عرقلة إمام عاشور لاعب الأهلي.

وغادر طاهر محمد طاهر أرضية الملعب في الدقيقة 44 لتلقي العلاج قبل أن يعود مجددًا.

وتصدى حارس مرمى باتشوكا في الدقيقة 45 لتسديدة طاهر محمد طاهر ثم احتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل من الضائع.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 45+5 بداع عرقلة حسين الشحات ولكن الحكم لم يحتسب أي قرار.

وبدأ الشوط الثاني من اللقاء بسيطرة للاعبي النادي الأهلي فسدد اللاعب أكرم توفيق كرة في الدقيقة 51 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد لاعب الأهلي إمام عاشور كرة في الدقيقة 52 من منتصف الملعب لحظة تقدم حارس مرمى فريق باتشوكا ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد لاعب باتشوكا نيلسون ديوسا كرة في الدقيقة 54 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وتوقف اللعب بالدقيقة 55 لعلاج لاعب باتشوكا أندريس ميكولتا قبل أن يُستأنف اللقاء.

ودفع المدير الفني لفريق باتشوكا في الدقيقة 56 باللاعب أنخل مينا بدلاً من آلان باوتيستا.

وعاد لاعب باتشوكا سالومون روندون بتسديدة في الدقيقة 59 ولكن ارتطمت في دفاع الأهلي.

ووصلت كرة للاعب الأهلي يحيى عطية الله على حدود منطقة جزاء باتشوكا في الدقيقة 60 ولكن تسديدته علت المرمى.

ودفع المدير الفني للأهلي في الدقيقة 71 باللاعب محمد مجدي "أفشة" بدلاً من حسين الشحات.

نجح لاعب باتشوكا أنخيل مينا بالدقيقة 72 في استخلاص الكرة من أكرم توفيق ليُسدد كرة بعدها في الدقيقة 72 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وأرسل إمام عاشور في الدقيقة التالية كرة عرضية داخل منطقة جزاء باتشوكا ولكن لم ينجح وسام أبو علي أو طاهر محمد طاهر في استغلالها.

وسدد لاعب باتشوكا في الدقيقة 75 كرة قوية ولكنها مرت أعلى المرمى.

وتوقف اللعب بالدقيقة 75 بعد سقوط لاعب الأهلي عمر كمال عبد الواحد ليدخل الجهاز الطبي ليُسعفه ويُستأنف اللقاء مرة أخرى.

ودفع المدير الفني للأهلي كولر في الدقيقة 78 باللاعب محمود كهربا بدلاً من وسام أبو علي.

وتعرض لاعب الأهلي أكرم توفيق في الدقيقة 83 لإصابة ليدخل الجهاز الطبي لإسعافه ثم يُستكمل اللقاء.

وتصدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 84 لتسديدة قوية من لاعب باتشوكا أسامة الإدريسي.

وردّ لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" كرة من أمام منطقة جزاء باتشوكا في الدقيقة 87 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد ديوسا لاعب باتشوكا كرة من أمام منطقة جزاء الأهلي بالدقيقة 89 تصدى لها محمد الشناوي قبل أن يحتسب الحكم 8 دقائق كوقت بدل من الضائع.

ودفع كولر بالدقيقة 90+2 باللاعب خالد عبد الفتاح بدلاً من يحيى عطية الله وزميله بيرسي تاو بدلاً من طاهر محمد طاهر.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

ودفع المدير الفني للأهلي في الدقيقة 101 باللاعب عمرو السولية بدلاً من أكرم توفيق الذي سقط على الأرض مصابًا.

وأرسل بيرسي تاو تمريرة رائعة في الدقيقة 105 لزميله محمود كهربا داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير لم يستغلها.

وأرسل لاعب الأهلي خالد عبدالفتاح كرة طولية لزميله كهربا ولكن الأخير لم يستطع السيطرة عليها بالدقيقة 110.

وسدد لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة"كرة قوية في الدقيقة 120+2 ولكنها مرت أعلى المرمى.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وتصدى محمد الشناوي لركلة الترجيح الأولى.

وسجل محمد مجدي "أفشة" تسديدة الأهلي الأولى بنجاح.

وأهدر لاعب باتشوكا ركلة الترجيح الثانية بتسديدها أعلى المرمى.

وسدد رامي ربيعة ركلة الترجيح الثانية للأهلي بنجاح.

وسجل لاعب باتشوكا ركلة الترجيح الثالث بنجاح.

وسجل لاعب الأهلي مروان عطية ركلة الترجيح الثالثة للأهلي بنجاح.

وسجل لاعب باتشوكا ركلة الترجيح الرابعة بنجاح.

وأهدر لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ركلة الترجيح الرابعة.

وسجل لاعب باتشوكا ركلة الترجيح الخامسة بنجاح.

وأهدر عمر كمال عبد الواحد ركلة الترجيح الخامسة للأهلي.

وسجل لاعب باتشوكا ركلة الترجيح السادسة بنجاح.

وسجل عمر السولية ركلة الترجيح السادسة بنجاح.

وسجل لاعب باتشوكا ركلة الترجيح السابعة بنجاح.

وسجل بيرسي تاو ركلة الترجيح السابعة بنجاح.

وسجل لاعب باتشوكا ركلة الترجيح الثامنة بنجاح.

تشكيل الأهلي لمباراة باتشوكا

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

ويجلس على دكة البدلاء:حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبدالفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، بيرسي تاو، رضا سليم، أشرف داري، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل باتشوكا لمباراة الأهلي

وجاء تشكيل باتشوكا لمواجهة التأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

خط الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

خط الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.

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