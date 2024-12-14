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قرار من حسين لبيب قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

05:27 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    حسين لبيب في مران الزمالك
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    حسين لبيب رئيس الزمالك
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    حسين لبيب
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    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
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    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
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    عواد وزجته مع حسين لبيب
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    حسين لبيب رفقة لاعبي الزمالك يحتفلان بالسوبر الأفريقي
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    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
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    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
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خصص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، 20 حافلة لنقل الجمهور إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة ودعم الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تتحرك الحافلات صباح يوم الأحد إلى ملعب المباراة، من أمام مقر نادي الزمالك (بوابة 5)، حيث يشترط تواجد بطاقة المشجع وتذكرة المباراة للتواجد في الحافلات المسافرة لبرج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري لزمالك اليوم سين لبيب لكونفدرالية
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