10 صور من تدريب الزمالك الختامي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

كتبت-هند عواد:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الأخير، منذ قليل، على ستاد الجيش ببرج العرب، قبل مواجهة المصري البورسعيدي، في الكونفدرالية الأفريقية.

وقاد تدريب الزمالك الختامي، أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق، وذلك بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الفريق، قبل 4 أيام.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في السادسة مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

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