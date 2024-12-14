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10 صور من تدريب الزمالك الختامي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

05:18 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تدريب حراس الزمالك قبل مباراة المصري
  • عرض 10 صورة
    عمر جابر من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري البورسعيدي
  • عرض 10 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية
  • عرض 10 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية1
  • عرض 10 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية5
  • عرض 10 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية2
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    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية8
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    أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للزمالك من التدريب الأخير
  • عرض 10 صورة
    تدريب حراس الزمالك قبل مباراة المصري البورسعيدي
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كتبت-هند عواد:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الأخير، منذ قليل، على ستاد الجيش ببرج العرب، قبل مواجهة المصري البورسعيدي، في الكونفدرالية الأفريقية.

وقاد تدريب الزمالك الختامي، أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق، وذلك بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الفريق، قبل 4 أيام.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في السادسة مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

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