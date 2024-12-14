الزمالك بالزي التقليدي ضد المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية

كتبت-هند عواد:

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، منذ قليل، التي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات، كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على ارتداء الزمالك الزي التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فيما سيرتدي حارس المرمى الزي الأسود.

وفي المقابل، يرتدي المصري الزي الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأحمر الكامل.

ويحل المصري البورسعيدي، ضيفا على الزمالك، في السادسة مساء غدا الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الكونفدرالية الأفريقية.

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